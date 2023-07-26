Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 12:01
Eş DUrumuna Red Cevabı

Merhaba arkadaşlar ben hemşire ünvanında 1.5 yıl görev yaptım. Eşim 399 a tabi kit kurumunda çalışıyor onun yanında eş durumu ile gitmek için dilekçe yazdım ve olumsuz dönüş yapıldı. Eşim kpss ile atanmasına rağmen 399 a tabi olduğu için özel sektör olarak görüldüğü söylendi. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu?


jeep009
Aday Memur
26 Temmuz 2023 12:06

Eşiniz özel sektör görünüyor ise 3 yıl beklemeniz gerekiyor. Red cevabı ne kadar süre de geldi ?


hemşire052
Aday Memur
26 Temmuz 2023 12:20

Evet 3 yıl beklemek gerekiyor ama eşim kit kurumunda çalışıyor kpss ile atandı devletin kadrolu memuru. Taşeron vs değil. Tüm kit kurumlarında çalışan memurlar bu problemi yaşıyor mu?

Tam hatırlamıyorum tarihi ama 1 ay falan sürmüştür.

jeep009, 54 dk. önce

Eşiniz özel sektör görünüyor ise 3 yıl beklemeniz gerekiyor. Red cevabı ne kadar süre de geldi ?

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