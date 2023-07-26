Eş Durumu ve Sağlık Önemli Bilgilendirme

Eş durumu Gih mevzusu ve her türlü sağlık sorunlarınız ile ilgili olarak Emniyet Taşkilatı Sendikasının internet sitesine bakmanızda fayda var, çok büyük whatsapp grupları var, katılıp her sorunuza cevap bulur, gelişmelerden anında haberdar olursunuz.

Eş durumu Gih mevzusu ve her türlü sağlık sorunlarınız ile ilgili olarak Emniyet Taşkilatı Sendikasının internet sitesine bakmanızda fayda var, çok büyük whatsapp grupları var, katılıp her sorunuza cevap bulur, gelişmelerden anında haberdar olursunuz.