Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 12:11
Eş Durumu ve Sağlık Önemli Bilgilendirme
Eş durumu Gih mevzusu ve her türlü sağlık sorunlarınız ile ilgili olarak Emniyet Taşkilatı Sendikasının internet sitesine bakmanızda fayda var, çok büyük whatsapp grupları var, katılıp her sorunuza cevap bulur, gelişmelerden anında haberdar olursunuz.

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