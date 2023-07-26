Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


26 Temmuz 2023 12:31
bu bir itiraf ve soru

ya işim gereyi şık olmak zorundayım .bazen ilgi çekiyor sıkılıyorum .özelliklede ince çorap giyince..ya siz erkeler bu ,nceçorapltan ne anlıyorsunuz ..

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