Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 12:42
Temmuz zammı ve seyyanen zam
Seyyanen zammı istemeyenler temmuzda %80-90 zam alacağını mı düşünüyordu ? Seyyanen vermelerinin tek sebebi en düşük memur maaşının çok düşükte kalmasıdır ve ağızdan 22 bin diye bi söz çıkmasıdır. Yoksa yüzde 17 alır otururdunuz yerinize.(örnek emekliler) 8077 seyyanen istemeyen varsa özelden iban atabilirim.

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