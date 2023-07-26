Temmuz zammı ve seyyanen zam

Seyyanen zammı istemeyenler temmuzda %80-90 zam alacağını mı düşünüyordu ? Seyyanen vermelerinin tek sebebi en düşük memur maaşının çok düşükte kalmasıdır ve ağızdan 22 bin diye bi söz çıkmasıdır. Yoksa yüzde 17 alır otururdunuz yerinize.(örnek emekliler) 8077 seyyanen istemeyen varsa özelden iban atabilirim.

Seyyanen zammı istemeyenler temmuzda %80-90 zam alacağını mı düşünüyordu ? Seyyanen vermelerinin tek sebebi en düşük memur maaşının çok düşükte kalmasıdır ve ağızdan 22 bin diye bi söz çıkmasıdır. Yoksa yüzde 17 alır otururdunuz yerinize.(örnek emekliler) 8077 seyyanen istemeyen varsa özelden iban atabilirim.