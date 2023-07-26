Alt bölge tayin

Alt bölge isteyip yakın zamanda açıklanan oldu mu iki ayı geçti hala bekliyorum bakanlığa ulaşamadım açmıyorlar telefonu bilgisi olan yada benim gibi bekleyen var mı

Alt bölge isteyip yakın zamanda açıklanan oldu mu iki ayı geçti hala bekliyorum bakanlığa ulaşamadım açmıyorlar telefonu bilgisi olan yada benim gibi bekleyen var mı