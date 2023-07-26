Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 12:45
Vakifbank takipli müşteri tahsilati
Arkadaşlar vakifbank maaş müşterisiyim. Kredi kartı borcumu odeyemedim . Su an daha icraya vermedi ama takipli musteri konumuna aldı. Maaşımda da başka bir icrama 1/4 kesinti var. Su an maaş hesabıma gelen bir parayı takipli musteri tahsilatı diye alıyor hemen. Maaş yattığında da maaşı ve ek ödemelerimi (sınav ücreti, terör parası veya il dışı görev ücretli)bu şekilde alabilir mi. Yoksa bunların dışında kalan gelen paralarımı alır sadece .

Çagatay1643
Memur
26 Temmuz 2023 12:57

İcra iflas kanuna göre maaştan icra kesintisi varken, diger banka yada kurumlar hiçbir şekilde maaştan ek kesinti yapamaz. Ziraatten haczim varken vakıf borçlarını ödeyemedim. Vakıfbank bu süreçte yatan tüm paralarına bloke koyup borca aktardı. BDDK ya şikayet ettim 15 gün içinde vakıfbank aradı sorun çözüldü. Maaştan kesinti olduguna dair bordro vermem yeterli oldu. BDDK banka şikayet kısmına şikayet oluştur çözülür 10 güne.


rapid66190
Memur
26 Temmuz 2023 12:59
Bende böyle bıkıyorum da vakif işte alıyor ya ses çıkarmadım. BDDK ya mi yazayım yani
Çagatay1643, 4 dk. önce

İcra iflas kanuna göre maaştan icra kesintisi varken, diger banka yada kurumlar hiçbir şekilde maaştan ek kesinti yapamaz. Ziraatten haczim varken vakıf borçlarını ödeyemedim. Vakıfbank bu süreçte yatan tüm paralarına bloke koyup borca aktardı. BDDK ya şikayet ettim 15 gün içinde vakıfbank aradı sorun çözüldü. Maaştan kesinti olduguna dair bordro vermem yeterli oldu. BDDK banka şikayet kısmına şikayet oluştur çözülür 10 güne.

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