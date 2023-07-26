Vakifbank takipli müşteri tahsilati

Arkadaşlar vakifbank maaş müşterisiyim. Kredi kartı borcumu odeyemedim . Su an daha icraya vermedi ama takipli musteri konumuna aldı. Maaşımda da başka bir icrama 1/4 kesinti var. Su an maaş hesabıma gelen bir parayı takipli musteri tahsilatı diye alıyor hemen. Maaş yattığında da maaşı ve ek ödemelerimi (sınav ücreti, terör parası veya il dışı görev ücretli)bu şekilde alabilir mi. Yoksa bunların dışında kalan gelen paralarımı alır sadece .

Arkadaşlar vakifbank maaş müşterisiyim. Kredi kartı borcumu odeyemedim . Su an daha icraya vermedi ama takipli musteri konumuna aldı. Maaşımda da başka bir icrama 1/4 kesinti var. Su an maaş hesabıma gelen bir parayı takipli musteri tahsilatı diye alıyor hemen. Maaş yattığında da maaşı ve ek ödemelerimi (sınav ücreti, terör parası veya il dışı görev ücretli)bu şekilde alabilir mi. Yoksa bunların dışında kalan gelen paralarımı alır sadece .