Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 13:06
Sahil Güvenlik Komutanlığına atananlar ve güvenlik soruşturması süreci

Merhabalar,

Sahil Güvenlik Komutanlığının ocak ayında yapmış olduğu mülakat sonucunda bilgisayar mühendisliği kadrosunu asil olarak kazandım.

Mart sonu itibariyle sonuçlar açıklandı, nisan ayının ortalarında tüm evrakları gönderdim. Mahalle karakolundan aldığım bilgiye göre mayıs ayının ortalarında güvenlik soruşturması sonucunu ilgili kuruma ilettiklerini öğrendim.

Fakat kurumu aradığımda sürecin hala devam ettiği, atama bölümünün bana dönüş sağlayacağı söylendi.

O dönem atanan arkadaşlardan süreç hakkında bilgi alabilir miyim? Bazı kurumların güvenlik ve arşiv soruşturmalarının çok daha uzun sürdüğü doğru mudur?

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