Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 13:17
Oryantasyon eğitimi veriliyor mu ise başlayanlara
Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum işe ilk başlayanlara oryantasyon eğitimi veriliyor mu? Yaşlı bakım atandım.

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Aday Memur
26 Temmuz 2023 13:56

Yep verilir her işe girdiğinde


Özcan by
Aday Memur
26 Temmuz 2023 13:58
Yaşlı bakım atandım acaba veriyor mu diye merak ettim
Social Followers, 2 saat önce

Yep verilir her işe girdiğinde

Toplam 2 mesaj

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