Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


26 Temmuz 2023 13:19
Akademisyen nasıl motive olur

Değerli üyeler

Eskiden akademik çalışmalardan dolayı haz alırdım. Kongrelere katılır kendimi yenilerdim. Gece gündüz makalelerimi düzenlerdim, bir yayınım reddedilse bile defalarca yeni dergilere gönderirdim. Ama şimdi bir makaleyi bile düzeltecek heyecanım kalmadı. Destek olmadığından dolayı yıllardır hiçbir kongreye katılmadım. Laboratuvar sarf-kimyasal çok pahalı yeni proje de yapmadım. Sizin önerilerinizi almak isterim. Eski motivasyonuma nasıl ulaşabilirim tekrardan. Ya da benzer durumu olalar varsa paylaşabilirler mi?


karataylı1
26 Temmuz 2023 14:35

Merhaba,


biochemical
Aday Memur
26 Temmuz 2023 14:55
Toplumun her kesimi böyle olmaya başladı hocam size özel bir şey değil
Toplam 2 mesaj

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