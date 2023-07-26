Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 13:27
Sağlıksenin toplu sözleşmede tabip dışı diyerek tabipleri ayrı tutması hekimlerden büyük tepki aldı

Toplu sözleşmede sağlıkçıların haklarını isteyen sağlıksen verilen maddelerdeki tabip dışı ifadeleri sosyal medyada hekimlerden fazla tepki almasına neden oldu

maaşın çok büyük bir kısmını oluşturan sabit ödemelerde tabip dışına %50 zam

maaşın büyük kalemi oluşturan taban ek ödemede %100 zam üstüne 0.2 kat sayısı

özel hizmet tazminatında yine tabip dışına uzman hemşire ve uzman ebeye 20 puan artış

özel hizmet tazminatında istanbulda yaşayanlara 50puan artış

nöbet ücretlerinde 3 kat demesine rağmen lisans mezununa %330 katına çıkarken %300ün altında kaldı

bakalım bu maddelerde hekimlerin yer almaması durumuna hekimlerimiz ne tepki verecek

1-2 ağustosta greve çıkmayı düşünen hekim sendikaları var


wuhanlı
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2023 13:27

https://twitter.com/SedatAtlas79/status/1684144726239485952

tepkielr


cetek
Aday Memur
26 Temmuz 2023 14:42

Doktorlar olarak sarı sendikaya muhtaç değiliz çok şükür. Kendi sendikalarımızla hakkımızı söke söke alırız. İş bırakma eylemleri önümüzdeki ay başlıyor.


cetek
Aday Memur
26 Temmuz 2023 14:43

Grev günleri doktor bulamayan, randevusu iptal edilen vatandaşlarımız şikayet için sağlık-senin kapısını çalabilirler.


hadibe2
Aday Memur
26 Temmuz 2023 14:48
Gayet de haklı istekler
Toplam 4 mesaj

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