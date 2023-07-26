Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Temmuz 2023 13:31
Etimesgut MEM promosyon

Herkese merhabalar. Etimesgut ilçede çalışan öğretmen veya memur arkadaşlardan promosyonu yatan var mı acaba?

Şimdiden teşekkürler.


yakamoz0682
Şef
26 Temmuz 2023 13:33

hangi bankayla ve kaça anlaşıldı.


asudee84
Aday Memur
26 Temmuz 2023 13:35

Miktarı bilmiyorum, halkbankasıyla anlaşıldı.

yakamoz0682, 2 saat önce

hangi bankayla ve kaça anlaşıldı.

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