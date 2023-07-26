Geriye dönük EDS trafik cezaları

Merhaba arkadaşlar 2. ayda toplam da 6 adet EDS ihlali, 3 üncü ayda 2 adet EDS ihlali, 6 ıncı ayda 3 adet EDS ihlali, 7 inci Ayda ise 4 adet Toplamda 15 adet ERBAA EDS inde 70 kmli %10 yanılma payı ile 77 ile gitmem gereken yerleri aşarak ihlalde bulunmuşum.Toplamda 50.000 TL yi gecik ceza birikmiş.Bu arada 26 Ocak 2023 yılına kadar gayrı faal olan EDS bu tarihten itibaren faaliyete geçirilmiş.Araya deprem oldu seçim geldi derken ceza yazılmasını söylemişler.Tekrardan emniyet genel müdürlüğü karar alarak Türkiye geneli geriye dönük ceza yazılmasını istmemiş. 04.03.2023 tarihinde plakama yazılan ceza 25.072023 günü sabah sıralarında PTT gorevlilerince tebliğ edildi.BANA BU KONUDA YARDİMCİ OLABİLECEK FİKRİ OLAN ARKADASLAR VARSA YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM.NE YAPMALIYIM???
Merhaba arkadaşlar 2. ayda toplam da 6 adet EDS ihlali, 3 üncü ayda 2 adet EDS ihlali, 6 ıncı ayda 3 adet EDS ihlali, 7 inci Ayda ise 4 adet Toplamda 15 adet ERBAA EDS inde 70 kmli %10 yanılma payı ile 77 ile gitmem gereken yerleri aşarak ihlalde bulunmuşum.Toplamda 50.000 TL yi gecik ceza birikmiş.Bu arada 26 Ocak 2023 yılına kadar gayrı faal olan EDS bu tarihten itibaren faaliyete geçirilmiş.Araya deprem oldu seçim geldi derken ceza yazılmasını söylemişler.Tekrardan emniyet genel müdürlüğü karar alarak Türkiye geneli geriye dönük ceza yazılmasını istmemiş. 04.03.2023 tarihinde plakama yazılan ceza 25.072023 günü sabah sıralarında PTT gorevlilerince tebliğ edildi.BANA BU KONUDA YARDİMCİ OLABİLECEK FİKRİ OLAN ARKADASLAR VARSA YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM.NE YAPMALIYIM???