Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 14:06
Eş durumu tayini
Arkadaşlar bu eş durumu tayini ne zaman belli olacak 20 haziranda dilekçe verdim 3 temmuzda bakanlığa ulaşmış ses yok daha eşim askeri personel çıkışını aldı bende 10 gün izin aldım atama yerine geldik eşyaları falan taşıdık iznim haftaya bitiyor iki çocuğum var bi tanesi 9 aylık belli olmazsa napıcam ya çok mağdur ettiler Bakanlığa ulaşamıyorum hiç bir şekilde benle birlikte veren iki arkadaş vardı onlarınki belli oldu bakanlığa bi kere ulaşma şansım oldu dedim benle birlikte verenlerin belli oldu benimki halen belli değil dedim dedi o zaman araya birilerini sokmuşlardır dedi bakanlığın telefonundan bunu dedi 184 aradım iki kere talep oluşturdum hiç bir şekilde geri dönmediler cimere yazdım cevap yok gerçekten şu an çok zor durumdayım nasıl olacak

nurseblog
Aday Memur
26 Temmuz 2023 14:13

Bende aynı durumdayım gerçekten çok zor eğer bu hafta açıklanmazsa bende rapor alacam sonrada izin açıklanana kadar öyle yapacam bizi çok mağdur ettiler çok zor sizinki çocuklar bir de Allah yardımcımız olsun


Dilek.130
Aday Memur
26 Temmuz 2023 14:14
Siz ne zaman vermiştiniz
nurseblog, 2 saat önce

Bende aynı durumdayım gerçekten çok zor eğer bu hafta açıklanmazsa bende rapor alacam sonrada izin açıklanana kadar öyle yapacam bizi çok mağdur ettiler çok zor sizinki çocuklar bir de Allah yardımcımız olsun


nurseblog
Aday Memur
26 Temmuz 2023 14:16

1 ay olacak eşim başladı ben başka bir ilde tek başıma başka bir ilde mağdur olduk

Dilek.130, 2 saat önce
Siz ne zaman vermiştiniz
Toplam 3 mesaj

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