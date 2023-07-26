Arkadaşlar bu eş durumu tayini ne zaman belli olacak 20 haziranda dilekçe verdim 3 temmuzda bakanlığa ulaşmış ses yok daha eşim askeri personel çıkışını aldı bende 10 gün izin aldım atama yerine geldik eşyaları falan taşıdık iznim haftaya bitiyor iki çocuğum var bi tanesi 9 aylık belli olmazsa napıcam ya çok mağdur ettiler Bakanlığa ulaşamıyorum hiç bir şekilde benle birlikte veren iki arkadaş vardı onlarınki belli oldu bakanlığa bi kere ulaşma şansım oldu dedim benle birlikte verenlerin belli oldu benimki halen belli değil dedim dedi o zaman araya birilerini sokmuşlardır dedi bakanlığın telefonundan bunu dedi 184 aradım iki kere talep oluşturdum hiç bir şekilde geri dönmediler cimere yazdım cevap yok gerçekten şu an çok zor durumdayım nasıl olacak

Arkadaşlar bu eş durumu tayini ne zaman belli olacak 20 haziranda dilekçe verdim 3 temmuzda bakanlığa ulaşmış ses yok daha eşim askeri personel çıkışını aldı bende 10 gün izin aldım atama yerine geldik eşyaları falan taşıdık iznim haftaya bitiyor iki çocuğum var bi tanesi 9 aylık belli olmazsa napıcam ya çok mağdur ettiler Bakanlığa ulaşamıyorum hiç bir şekilde benle birlikte veren iki arkadaş vardı onlarınki belli oldu bakanlığa bi kere ulaşma şansım oldu dedim benle birlikte verenlerin belli oldu benimki halen belli değil dedim dedi o zaman araya birilerini sokmuşlardır dedi bakanlığın telefonundan bunu dedi 184 aradım iki kere talep oluşturdum hiç bir şekilde geri dönmediler cimere yazdım cevap yok gerçekten şu an çok zor durumdayım nasıl olacak