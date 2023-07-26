Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Temmuz 2023 14:06
Büyükşehirlerde İl İçi Zorunlu Rotasyon

Büyükşehirlerde İl içi zorunlu rotasyon olmalıdır 100 defa il içi atama duyurusu olsa bir şey ifade etneyecektir Misal Ankara Çankaya 25 yıldır aynı okulda çalışanlar var İstanbul Kadıköy, Şişli örnek çoğalabilir çözüm bir okulda bir öğretmene en fazla 8 yıl çalışmalıdır nasıl idareciler için rotasyon varsa öğretmenler içinde olmalıdır bilgilerinize arz olunur


majesteleri7
Şef
26 Temmuz 2023 14:09

Yok ya olur mu kurulu düzenimiz var mahalle bile değişemem banane idareciden onlar değişsin


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
26 Temmuz 2023 14:56
Olur , büyükşehirde ev değiştirmek kaç liraya mal oluyor sizin haberiniz var mı.

melcea
Genel Müdür
26 Temmuz 2023 15:01

Aile birligi saglayan bir daha tayin isteyemesin diyenler var. Siz rotasyon istiyorsunuz. Baskalari da tayin istemenin onunu tikamaya calisiyor.Es durumu yapip bir araya gelenler bir daha il ici ya da il disi yapamasinmis. E o zaman 25 yil ayni okulda calisir bir ogretmen tabi ki. Herkes baska bir sey istiyor.


Yondaimeminato
Şef
26 Temmuz 2023 15:14

Hocam herkesi memnun edemez bakanlık , her başlığın altında farklı farklı istekler çıkıyor. Yazıp yazıp sildiğim çok şey var. Aklına esen 3-5 destekçi ile burada başlık açıp delice savunuyor söylediklerini. Karşı çıkanlar fedöcü, vadan hayınii ilan ediliyor. Tuhaf bir platform olmaya başladı memurlar.

melcea, 45 dk. önce

Aile birligi saglayan bir daha tayin isteyemesin diyenler var. Siz rotasyon istiyorsunuz. Baskalari da tayin istemenin onunu tikamaya calisiyor.Es durumu yapip bir araya gelenler bir daha il ici ya da il disi yapamasinmis. E o zaman 25 yil ayni okulda calisir bir ogretmen tabi ki. Herkes baska bir sey istiyor.


melcea
Genel Müdür
26 Temmuz 2023 15:29

Valla cok acayip :)

Yondaimeminato, 32 dk. önce

Hocam herkesi memnun edemez bakanlık , her başlığın altında farklı farklı istekler çıkıyor. Yazıp yazıp sildiğim çok şey var. Aklına esen 3-5 destekçi ile burada başlık açıp delice savunuyor söylediklerini. Karşı çıkanlar fedöcü, vadan hayınii ilan ediliyor. Tuhaf bir platform olmaya başladı memurlar.


ashil13
Genel Müdür
26 Temmuz 2023 15:37

neden büyükşehir? küçük şehir olmaz mı?

başlık açan arkadaş büyükşehiri yalnızca merkez ilçelerden ibaret sanıyor galiba

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