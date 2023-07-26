Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 14:12
Nakliye

Herkese merhaba , diyrbakırda öğretmenim . Tayini Antalya?dan Diyarbakır?a çıkan var mı acaba ? Nakliye için beraber hareket edebiliriz

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