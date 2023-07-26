Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Temmuz 2023 14:15
Şehirlerarası nakliye

Arkadaşlar Diyarbakır?da görev yapıyorum İnşallah Antalya?ya tayin isteyeceğiz . Antalya?dan Diyarbakır?a tayin isteyecek varsa beraber hareket edebiliriz

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