Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Temmuz 2023 14:17
Askerlik Sevk Tarihi Erteleme

İyi Günler. Ben suemi kazandım 28 ağustosta eğitime katılacağım. Askerliğimi mayısta bozmuştum olurda kazanmazsam diye şimdi 2 gün sonra belli olacak çıkarsa 10 ağustos da birliğe gidecem. 2 hafta için uzak bir yer çıkarsa gitmek istemiyorum. Askerlik şubesi erteleme yapmıyor resmi evrak istiyor jandarma da evrağı göndermiyor eğitime başlamadan. Sevk tarihini kapsayan bir rapor alsam sevk tarihim ertelenirmi aldığım rapor suem eğitimini sıkıntıya sokarmı bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim

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