Ders saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Kesinlikle haklısınız. İlkokulda günde beş ders yeterli. Ortaokulda altı, lisede de yedi. Ben ilkokuldayken günde beş ders görürdük. Öğle arasına gerek yok.

Kesinlikle haklısınız. İlkokulda günde beş ders yeterli. Ortaokulda altı, lisede de yedi. Ben ilkokuldayken günde beş ders görürdük. Öğle arasına gerek yok.

civilengineerteacher, 1 saat önce İlkokul 30 dakika, ortaokul 35 dakika, lise 40 dakika olmalı bir de ilkokul öğle arası olmadan dersler bitirilmeli bence