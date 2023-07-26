Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Temmuz 2023 14:18

Ders saatlerinin kaç dakika olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bu ankete 1 saat 28 dakikada, 14 kişi oy kullandı


Bullaaşşıkk
26 Temmuz 2023 14:20

5 dakika yetiyor bana


Feriduni
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 14:20
30 ya da 35 dakika olmalı.

Pelinin
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 14:21

35 dakika olması öğrencinin dikkatini verebilmesi açısından uygun olur bence


Gokhanınn
Memur
26 Temmuz 2023 14:23

30 dk ideal bence. kısa kısa ve sık sık ders daha verimli olur.


Kagiş
Müsteşar
26 Temmuz 2023 14:26

30 dk. idealdir. 40 dakika olayı 20.yüzyılda kalmış demode bir uygulamadır. Günümüz öğrencilerinin hatta öğretmenlerinin dikkati, motivasyonu 40 dakikayı kaldıramamaktadır!! 30 dk ders, 10 dk ara şeklinde devam edilmelidir.


Velocıraptor
Genel Müdür
26 Temmuz 2023 14:27

9o dakika idealdir başımıza ne geldiyse kolaycılıktan rahatlıktan gevşeklikten cıvıklıktan geldi .


civilengineerteacher
26 Temmuz 2023 14:44
İlkokul 30 dakika, ortaokul 35 dakika, lise 40 dakika olmalı bir de ilkokul öğle arası olmadan dersler bitirilmeli bence

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2023 14:52
Katılıyorum
civilengineerteacher, 1 saat önce
İlkokul 30 dakika, ortaokul 35 dakika, lise 40 dakika olmalı bir de ilkokul öğle arası olmadan dersler bitirilmeli bence

Feriduni
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 15:12
Kesinlikle haklısınız. İlkokulda günde beş ders yeterli. Ortaokulda altı, lisede de yedi. Ben ilkokuldayken günde beş ders görürdük. Öğle arasına gerek yok.
civilengineerteacher, 1 saat önce
İlkokul 30 dakika, ortaokul 35 dakika, lise 40 dakika olmalı bir de ilkokul öğle arası olmadan dersler bitirilmeli bence

Yondaimeminato
Şef
26 Temmuz 2023 15:18

Öğrencilerin gelişim özelliklerine göre : İlkokul 1 ve 2. sınıflarda ders sayısı artacak şekilde ders süresi maksimum 20 dakika olmalı 3 ve 4. sınıflarda aynı şekilde maksimum 25 dakika olmalı . Ortaokulda maksimum 30 dakika . Lisede ise 40 dakika olmalı.


sınıfçı.06
Aday Memur
26 Temmuz 2023 15:22
30 dakika.
Toplam 11 mesaj

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