Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 14:57
Deprem bölgesi kredi kartları hk.
Deprem bölgesinde çalışan arkadaşlar kredi kartları malum 6 ay ertelendi ödemeleri şubattan ağustosa kadar varsa taksitiniz hepsini ağustosta peşin ödeyeceğinizi biliyormuydunuz?

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