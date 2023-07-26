Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 15:00
Deprem bölgesi kredi kartları hk.
Deprem bölgesinde çalışan arkadaşlar şubat ağustos arası bulunan taksitlerinizi ağustosta peşin ödeyeceğinizi biliyormuydunuz ?

sadecememuruz
Aday Memur
26 Temmuz 2023 15:02

bddkya şikayet oluşturunuz


sphinx80
Aday Memur
26 Temmuz 2023 15:03
Devlet müdahalesi yokmuş
Toplam 2 mesaj

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