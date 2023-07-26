Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 15:45
Oransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...

Oransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar, ülkenin teknolojisini kötü yönde etkiler. Gençlerimiz çalışkan olmayı, eğitimi, öğretimi rafa bırakır. Nasıl olsa maaşlar arasında fazla fark yok niye çok çalışayım emek vereyim der. Eğitimin, öğretimin köreldiğini noktada teknolojide geri kalacaktır. Dolayısıyla ekomiden tutun sağlık sistemine kadar, toplumun refah payına kadar her şey kötüye gider.


fakir.adam
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 16:15

zırva.


Karizmaunl
Şef
26 Temmuz 2023 16:46

Seyyanen zam kul hakkıdır. Hak edenin sofrasından ekmeğini çalıp, hak etmeyenin sofrasına koymaktır.


KamudaMemur
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 17:11

Eğitimi Öğretimi önemsemek, dikkate almak demek daha iyi bir teknoloji, savunma sanayi, sağlık sistemi, ekonomik refah demektir. Bu örneklerin her birini de arttırabiliriz.

Eğitim ile, Öğretim ile, Zor sınavlarla bir yere gelmiş kişilerin maaşından kısarsanız, Memurun maaşını Mühendise, Uzmana, Müdüre, Müfettişe, doktora, hakime, savcıya yaklaştırırsanız ileride bir çok kişi daha çok okuyup daha zor sınavları kazanıp ne yapacağım ? Nasıl olsa memur olunca da üç aşağı beş yukarı aynı maaşı alıyorum diyecektir. Bu sebeplerden ötürü seyyanen maaş ile kamuda ünvanlar arasındaki oransal maaş farkı azaltılmamalıdır. Kamudaki oransal maaş oranı her zaman korunmalıdır. Bu sayede insanlarımız eğitime öğretime daha çok önem verecek daha çok dikkate alacaktır. Daha iyi okuyup daha iyi bir şekilde zorlu sınavlara motivasyon sağlayıp hem kendi başarılarını hem ülkenin başarılarını arttıracaktır. Dolayısıyla teknolojimiz, savunma sanayimiz, sağlık sistemimiz, ekonomik refağımız çok daha iyi yerlere gelecektir. Her alanda daha iyisi için oransal zam yapılmalıdır. Seynanen zam pişmanlıktır.


doks
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 17:23

Avrupadaki durum tam olarak bu. Avrupa ülkelerinde maaşlar arasında çok az bir fark vardır. Bu yüzden kendi vatandaşlarından hiçbiri tıp okumakla uğraşmaz, çünkü verdiği emeğe değecek bir ekstrası yoktur.

Bu yüzden sürekli yurtdışından doktor arıyorlar. Hele de Almanya b2 seviyesinde Almanca bilmen yeterli, denkliğe falan da bakmıyorlar.

Maaş skalasında Avrupa?yı değil ABD yi örnek almalıyız. Amerika?da her çalışma hak ettiği ücreti alır. Kimse aşırı sosyalizm zırvalarıyla uğraşmaz.

KamudaMemur, 1 saat önce

Eğitimi Öğretimi önemsemek, dikkate almak demek daha iyi bir teknoloji, savunma sanayi, sağlık sistemi, ekonomik refah demektir. Bu örneklerin her birini de arttırabiliriz.

Eğitim ile, Öğretim ile, Zor sınavlarla bir yere gelmiş kişilerin maaşından kısarsanız, Memurun maaşını Mühendise, Uzmana, Müdüre, Müfettişe, doktora, hakime, savcıya yaklaştırırsanız ileride bir çok kişi daha çok okuyup daha zor sınavları kazanıp ne yapacağım ? Nasıl olsa memur olunca da üç aşağı beş yukarı aynı maaşı alıyorum diyecektir. Bu sebeplerden ötürü seyyanen maaş ile kamuda ünvanlar arasındaki oransal maaş farkı azaltılmamalıdır. Kamudaki oransal maaş oranı her zaman korunmalıdır. Bu sayede insanlarımız eğitime öğretime daha çok önem verecek daha çok dikkate alacaktır. Daha iyi okuyup daha iyi bir şekilde zorlu sınavlara motivasyon sağlayıp hem kendi başarılarını hem ülkenin başarılarını arttıracaktır. Dolayısıyla teknolojimiz, savunma sanayimiz, sağlık sistemimiz, ekonomik refağımız çok daha iyi yerlere gelecektir. Her alanda daha iyisi için oransal zam yapılmalıdır. Seynanen zam pişmanlıktır.


Furkiiii
Memur
26 Temmuz 2023 17:51
Ya bırakın bunları bilmesek yutturacaksınız. Adam torpille gitmiş müdür olmuş altında çalışan adam KPSS den 90 almış ama yarısı kadar maaş alacak. Olmaz kardeşim böyle bir düzen.

esenö
Memur
26 Temmuz 2023 18:03

Yav burda birseyler yazarak bi halt olmaz, yıne keyifler nasıl istenirse oyle verilir


KamudaMemur
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 18:04

Kardeşim o kadar doktor, mühendis, hakim, müfettiş, uzman, müdür hepsi torpille mi oldu ? Sendeki bu düşünce psikolojinin bozuk olduğunu gösteriyor. Bir psikiyastrise gitmeni tavsiye ederim.

Furkiiii, 27 dk. önce
Ya bırakın bunları bilmesek yutturacaksınız. Adam torpille gitmiş müdür olmuş altında çalışan adam KPSS den 90 almış ama yarısı kadar maaş alacak. Olmaz kardeşim böyle bir düzen.
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