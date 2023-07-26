Oransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...

Avrupadaki durum tam olarak bu. Avrupa ülkelerinde maaşlar arasında çok az bir fark vardır. Bu yüzden kendi vatandaşlarından hiçbiri tıp okumakla uğraşmaz, çünkü verdiği emeğe değecek bir ekstrası yoktur.

Bu yüzden sürekli yurtdışından doktor arıyorlar. Hele de Almanya b2 seviyesinde Almanca bilmen yeterli, denkliğe falan da bakmıyorlar.

Maaş skalasında Avrupa?yı değil ABD yi örnek almalıyız. Amerika?da her çalışma hak ettiği ücreti alır. Kimse aşırı sosyalizm zırvalarıyla uğraşmaz.