Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 15:46
2023/1 de bir kadroya yerleştim ama gitmezsem nolur

Arkadaşlar bir kurumda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum 2023/1 merkezi atamada yerleşmişim ama gitmek istemiyorum bir problem olur mu ?


istanbul4634
Aday Memur
26 Temmuz 2023 15:48

gitmezsen galiba bir kaç sene memur olama durumun olabilir.


jonsnow1
Aday Memur
26 Temmuz 2023 15:50

Zaten suan sözleşmeli personel olarak çalışıyorum bir problem olur mu şuanki işimde

istanbul4634, 2 saat önce

gitmezsen galiba bir kaç sene memur olama durumun olabilir.


yeşilrussel
Aday Memur
26 Temmuz 2023 15:57

Hayir olmaz merkeziden birr daha tercih edemezzsin 2024 kpss edersin


jonsnow1
Aday Memur
26 Temmuz 2023 15:59

O zaman suan çalıştığım kurumda devam ediyorum herhangi bir şey yapmama gerek var mı dilekçe vs.yazmama

yeşilrussel, 2 saat önce

Hayir olmaz merkeziden birr daha tercih edemezzsin 2024 kpss edersin


istanbul4634
Aday Memur
26 Temmuz 2023 16:42

karşim madem gitmiyon madem memursun niye milletin hakkına giriryon.bir sürü mezun parasız psikolojik bunalımda

jonsnow1, 2 saat önce

Zaten suan sözleşmeli personel olarak çalışıyorum bir problem olur mu şuanki işimde


jonsnow1
Aday Memur
26 Temmuz 2023 16:45

Kral ikisi de eşit aralıklı tarihlerde başvurdum sözleşmeli önce açıklandı gelmiş o da Napim ya suç benim değil ki

istanbul4634, 2 saat önce

karşim madem gitmiyon madem memursun niye milletin hakkına giriryon.bir sürü mezun parasız psikolojik bunalımda


Demiryolcu33
Aday Memur
26 Temmuz 2023 18:16

TCDD alımı ne zaman olacak lütfen cevap verirmisin

yeşilrussel, 2 saat önce

Hayir olmaz merkeziden birr daha tercih edemezzsin 2024 kpss edersin

Toplam 7 mesaj

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