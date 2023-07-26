Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 15:47
En az (14.000TL+%25) yada (15.000TL+%20) seyyanen+oransal ZAM yapılması elzemdir.

Memurlar hakkını istiyor. Maaşlar şimdiden eridi.

En az %25+14.000 TL yada %20+15.000 TL seyyanen + oransal zam yapılmadır.

Adalet , Hak, Hukuk yerini bulmalıdır.

İşçilerden bile düşük maaş alan memurların hakları verilmelidir.

Evi olmaya kira yardımı yapılmalı yılda en az 2 defa ikramiye verilmelidir.


fakir.adam
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 16:14

istemezük.

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