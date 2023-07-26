Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 16:03
Üniversiteden üniversiteye nakil hakkında?__4Bden kadroya geçtim

Merhaba 1.5 yıldır üniversitede 4b idim Nisan ayında kadro aldım.

Karşı taraftan kurum ayarladım. Nakil olmam konusunda engel var mıdır?


elk muhendis
Memur
26 Temmuz 2023 16:26

Sınavsız geçiş için kadroyu aldığın kurumda 4 yıl hizmetin olmak zorunda 4b'lilerin kadroya geçmesi kanununda yazıyor. 4-1,5=2,5 yıl daha bekledikten sonra sınavsız nakil için başvuruda bulunabilirsin.

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