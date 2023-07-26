KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 16:06
Hem yks hem dgs tercihi
Merhaba. Arkadaşım yks ve dgsden tercih yapıcak. Yksden önlisans ve dgs kazandığı zaman ikisini örgün okuyabiliyor mu?

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