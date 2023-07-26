Kpss 2024 e hazırnırken özelde çalışmak

Arkadaşlar merhaba. Özel de çalışmaya devam edip etmeme arasında kaldım . Şöyleki Kpss 2022 de 82 aldım . Lakin bu puan atanmam için yeterli değil. Hali hazırda özel hastanade çalışıyorum. İkisini aynı anda yürütmek çok zor .Sonuçta ortada zaten. Türkçemle genel kültürüm iyi. Tek eksiğim matematik . Sizce bu süreçte özelde çalışmaya devam etmelimiyim , yoksa ayrılıp 1 sene sınava mı odaklanmalıyım?

Arkadaşlar merhaba. Özel de çalışmaya devam edip etmeme arasında kaldım . Şöyleki Kpss 2022 de 82 aldım . Lakin bu puan atanmam için yeterli değil. Hali hazırda özel hastanade çalışıyorum. İkisini aynı anda yürütmek çok zor .Sonuçta ortada zaten. Türkçemle genel kültürüm iyi. Tek eksiğim matematik . Sizce bu süreçte özelde çalışmaya devam etmelimiyim , yoksa ayrılıp 1 sene sınava mı odaklanmalıyım?