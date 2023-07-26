Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 16:07
Deprem bölgesine gelecekler Allah sabır versin

İşiniz zor olucak gibi

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