Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Temmuz 2023 16:23
İLLERARASI TAYİN

Duyuru yazısında bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar 3 yıl şartı aranmaksızın tayin isteyebilir diyor. Benim Kadro ilçe milli eğitim de. İlde 4 boş norm var fakat branşımdan 20 ye yakın fazlalık var. Bu maddeye istinaden tayin isteyebilir miyim


popcorn007
Genel Müdür
26 Temmuz 2023 16:41
İl içi tayinde neden istemediz?

Entellektüelizm
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 16:46
İl içinden istemeden il dışına verilmez
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