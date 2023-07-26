Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 16:23
Eş durumu hakkında

Ben ve eşim sağlık bakanlığına bağlıyız. Eş durumu tayini istedim eşimin calistigi şehre. Acaba ikimizin ayni bakanlikta olmasi tayin sürecini hızlandırır mi ?

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