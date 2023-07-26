Turizm mezunları toplanalım

Turizm mezunlarına hiç devlette kadro açılmıyor arkadaşlar bu konu için herkesi bir çatı altında toplanmaya davet ediyorum. Hiç bir grup ve yapılanmamız yok .kimler aynı düşüncede??

Turizm mezunlarına hiç devlette kadro açılmıyor arkadaşlar bu konu için herkesi bir çatı altında toplanmaya davet ediyorum. Hiç bir grup ve yapılanmamız yok .kimler aynı düşüncede??