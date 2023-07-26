KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 16:29
Turizm mezunları toplanalım
Turizm mezunlarına hiç devlette kadro açılmıyor arkadaşlar bu konu için herkesi bir çatı altında toplanmaya davet ediyorum. Hiç bir grup ve yapılanmamız yok .kimler aynı düşüncede??

aysearslan9797
Aday Memur
26 Temmuz 2023 16:35

yıllardır böyle açılcağını da sanmıyorum


Turizmemre58
Aday Memur
26 Temmuz 2023 16:38
Hiç hir telegram grubu vs birseyimiz yok .toplu bir şekilde durumumuzu şikayet talep olarak cimere yazarsak belki sesimizi duyurabiliriz.turizm bakanlığı bile iibf mezunu alıyor.
aysearslan9797, 2 saat önce

yıllardır böyle açılcağını da sanmıyorum

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