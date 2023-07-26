Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Temmuz 2023 16:44
Orman Genel Müdürlüğünde kurum içi geçici görevlendirme

Herkese iyi günler dilerim, Orman Genel Müdürlüğünde kurum içi geçici görevlendirme ile Müdürlükler arası geçiş yapan var mı arkadaşlar?

Çok Yazılan Konular

Memurlarda Yıllık İzin Hesaplamasında Haksızlık Yapılıyor.2021 Vekalet ÜcretiMaaş robotu hakkındaIyi parti yhs kaldirilsin teklifi sunmuş mecliseTeknisyen mühendis farkı alabilir mi?Mebte saymanlıkÜvey evlat GİH sınıfıDerece-kademe hesaplaması hakkında yardımcı olabilecek var mı?Vekalet Ücreti Hk.Tarım Lisans Tamamlama

Sözlük

Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2 dış kapının mandalı 1 bezzaz 1 ortalama ömür 3 belma zerafeti 5 Halka Arz 1 lpgli araç 2 oppenheımer 3 ödül 1 Annem benim için 3

Son Haberler

Danimarka'da polisten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını önlemeye çalışan kadına müdahaleSahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdülerOtomobilin önünü kesip bekçiyi darp ettilerİzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyorBAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark