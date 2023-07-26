Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 16:47
Orman Genel Müdürlüğünde kurum içi geçici görevlendirme

Herkese iyi günler dilerim, Orman Genel Müdürlüğünde veya Tarım ve Orman Bakanlığında Kurum İçi geçici görevlendirme ile bulunduğu yerden başka bir müdürlüğe geçen var mı ?

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