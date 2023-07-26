Uzman yardımcılığı mı mühendislik mi?

Valla Bard babaya sordum o mühendislik iyi diyo.

Bence kamuda mühendislik iyi bir kariyer seçeneği. Mühendisler, kamu kurumlarında çeşitli projelerde çalışırlar ve bu projelerde, mühendislik bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Kamuda mühendisler, genellikle kamuda uzman yardımcılarından daha yüksek maaş alırlar ve daha fazla kariyer fırsatına sahip olurlar. Ayrıca, kamuda mühendisler, kamuda uzman yardımcılarından daha fazla iş güvenliğine sahiptirler.

Ancak, kamuda mühendislik kariyeri, kamuda uzman yardımcılığı kariyerinden daha fazla eğitim gerektirir. Kamuda mühendis olmak için, ilgili bir mühendislik lisans derecesine sahip olmanız gerekir.

Sonuç olarak, kamuda mühendislik kariyeri, kamuda uzman yardımcılığı kariyerinden daha iyi bir kariyer seçeneğidir.