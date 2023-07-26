KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 16:50
Uzman yardımcılığı mı mühendislik mi?

Merhabalar, bu yıl cb bağlı bir kurumun uzman yardımcılığı yazılı sınavından geçtim ve sözlü sınav tarihini bekliyorum. Bir yandan da 2024 kpss ye çalışıp mühendis olarak atanmak gibi bir ihtimal var. Sizce kamuda 9/1 uzman yardımcısı olarak mı başlamak mantıklı yoksa mühendis olarak mı? Bu arada branşım endüstri.


hanzel
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2023 16:51

Tabiki uzman yardımcılığı


yngrl.89
Aday Memur
26 Temmuz 2023 16:53

Daha ayrıntılı bir açıklama yapmanızı istesem.. Neden uzman yardımcılığı size göre daha iyi bir seçenek?

hanzel, 1 saat önce

Tabiki uzman yardımcılığı


hanzel
Müsteşar Yardımcısı
26 Temmuz 2023 17:02

Valla Bard babaya sordum o mühendislik iyi diyo.

Bence kamuda mühendislik iyi bir kariyer seçeneği. Mühendisler, kamu kurumlarında çeşitli projelerde çalışırlar ve bu projelerde, mühendislik bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Kamuda mühendisler, genellikle kamuda uzman yardımcılarından daha yüksek maaş alırlar ve daha fazla kariyer fırsatına sahip olurlar. Ayrıca, kamuda mühendisler, kamuda uzman yardımcılarından daha fazla iş güvenliğine sahiptirler.

Ancak, kamuda mühendislik kariyeri, kamuda uzman yardımcılığı kariyerinden daha fazla eğitim gerektirir. Kamuda mühendis olmak için, ilgili bir mühendislik lisans derecesine sahip olmanız gerekir.

Sonuç olarak, kamuda mühendislik kariyeri, kamuda uzman yardımcılığı kariyerinden daha iyi bir kariyer seçeneğidir.

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