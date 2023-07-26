Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 16:55
Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçişte Derece Kademe İlerlemesi

2013-2021 yılları arasında uzman çavuş olarak görev yaptım. 2022 yılında memur olarak atandım. 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; ?Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.? hükmüne yer verilmiştir. Uzman çavuş olarak çalıştığım süre dikkate alınır mı ve 1 kademe ilerleme yapılır mı ?

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