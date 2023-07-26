Boşanmış bir ailedeki küçük öğrencinin yürek sızlatan hikayesi

Ayy içim parçalandı okurken. 10 gün önce bir arkadaş bana anlatmıştı bu olayı, o da bir yerde okumuş. Sonra bana gönderdi, burada paylaşacaktım, unutmuşum. Okulda böyle öğrencilerin olduğunu öğrendiğimde kalbim daralıyor. Hikayedeki çocuk gibi hırçınlaşanlar var, dalgın dalgın düşünenler var. Öğrencilikleri genelde iyi gitmiyor, başarıları düşüyor ya da okulu bırakıyorlar. Ayy yazık gerçekten ya.. Olduğu gibi yapıştırıyorum aşağıya:

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7 yaşında bir erkek çocuk.. Haftada bir gün babasının yanında kalıyor, diğer günler annesinin yanında. Babası son zamanlarda yeni bir evliliğin hazırlığı içinde. Evleneceği yeni kadının da çocukları var.

Bir gün babasının kucağında, evleneceği yeni kadının küçük kızını görüyor. Babası onunla oynuyor, ilgileniyor ve onu seviyor. 7 yaşındaki erkek çocuk bu durumu kaldırmakta zorlanıyor. Konuyu annesine ancak şu cümlelerle anlatabiliyor: "Babam çok yoruldu küçük kıza bakmaktan.."

Başka bir gün babasını daha farklı bir şekilde görüyor. Evleneceği yeni kadın, babasını öpüyor.. Evet, annesinden farklı bir kadın, babasına karşı yoğun bir sevgi gösteriyor ve çocuk bunu anlamlandıramıyor.. Boğazı düğümleniyor.. Yüreği parçalanıyor.. Aklına annesini arayıp, içindeki o anlam veremediği parçalanmayı ifade etmek istiyor. Ama 7 yaşındaki bir çocuk bunu nasıl anlatacak ve annesi nasıl anlayacak? Annesi çocuğun o andaki hislerini şöyle anlatmış:

"Oradayken aradı, sesini duymak istedim diye.. Sesinden cümlelerinden belliydi çok etkilendiği."

"Babama evlenme demiştim ama evleniyor."

Anne, 7 yaşındaki oğlunun duygusal ihtiyaçları karşısında çaresiz. Çocuktaki baba sevgisini, baba ihtiyacını giderme imkanı yok!.. Bunu şöyle anlatmış:

"Ben babasız da çocuklarımı büyütebilirim, ondan fazla bi beklentim yok, ancak çocuklarımın duygusal dünyasına çare olamazsam bu beni üzer."

"..anne olarak bazı şeylere dokunamamak, ulaşamamak.."

"..şuan bile davranışlarında değişimler var, hırçınlıklar var."

Dünyanın altı üstüne gelse, küçük bir çocuğa bu kadar acı yaşatmaya değmez. Boşandıktan sonra alacağınız uzman desteğini keşke aile içinde ilk tartışma olduğunda alsaydınız. Insan gibi geçinmenin yollarını araştırsaydınız keşke. Çok değil, 5-10 yıl sonrasını ve çocukları düşünseydiniz biraz.. Bu olaydaki kadının pedagog ve çocuk gelişimci olması da ayrı bir trajedi. Onlar böyle yaparsa ya diğerleri?

Yabancı filmlerde izlediğimiz parçalanmış aile sahnelerini ülkemizde de görmeye başladık. Sadece filmlerde olacağını düşünürken, gerçeği dibimize kadar geldi. Alıştıra alıştıra, yedire yedire öğrettiler bunu halkımıza.. Ama olmuyor işte, gitmiyor, çocuklar asla normal olmuyor.