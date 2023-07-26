Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 17:15
Teşvik ödemesi

Teşvik ödemesini alan oldu mu? Neredeyse ağustos ayına gireceğiz hala haziran teşviğini alamadık.


doks
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 17:45

Ayın 31 i saat 23:59 da yatıracaklar yine galiba.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Eş durumları niye açıklanmıyor?Sağlık mazereti2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniTds ckysİller arası tayinde ÇKYS?ye düşme süresiTıbbi sekreter servis nöbetiSeyyanen zam bekleyenlerMaaş hk

Sözlük

ortalama ömür 3 asansör 4 kültürel etkileşim 2 elimde değil 3 yüzleşmek 2 bakiiii 5 lpgli araç 2 Burhan Altıntop 1 javier bardem 1 Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2

Son Haberler

Danimarka'da polisten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını önlemeye çalışan kadına müdahaleSahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdülerOtomobilin önünü kesip bekçiyi darp ettilerİzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyorBAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark