KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 17:34
Atanıp gitmemek

Arkadaşlar, atanıp işe başlamazsak bir yıl boyunca atanamama durumu var diye biliyorum fakat evrak teslimi yapıp da gitmezsek farklı bir yaptırımla karşılaşır mıyız yoksa yine bir yıl cezası mı var?


Farukcuk
Aday Memur
26 Temmuz 2023 18:12

çocuk oyuncağı mı bu iş

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/1 Bugün açıklanacakTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.İibf düz memur tercih paylaşma başlığıEti maden Bandırmaya Atananlar bu başlıkta toplanalım...Kpss 2024 e 90+ için hazırlanmaya başladınız mı DSİ yedekler2023/1 açıklanmaıyor memurlar.net haber yapSGK personel alımına neden çıkmıyor Memurlukta kripto para hesabımın olması sorun yaratır mı?AÖF mekatronik bölümü olan üniversite var mı?

Sözlük

Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2 dış kapının mandalı 1 bezzaz 1 ortalama ömür 3 belma zerafeti 5 Halka Arz 1 lpgli araç 2 oppenheımer 3 ödül 1 Annem benim için 3

Son Haberler

Danimarka'da polisten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını önlemeye çalışan kadına müdahaleSahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdülerOtomobilin önünü kesip bekçiyi darp ettilerİzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyorBAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark