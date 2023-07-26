KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 17:46
Görev yeri ne zaman belli oluyor?

Arkadaşlar tüm ilçeler/taşra yazan yerlerde hangi ilçeye gidileceği ne zaman belli oluyor?

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