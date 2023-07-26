Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 17:50
Üniversitede Çalışan Memurlara Birkaç Soru

Bugün merkezi atama ile üniversiteye memur olarak atandım.

Belgeleri teslim ettikten ne kadar süre sonra işe başlanıyor?

Güvenlik soruşturması ne kadar sürüyor ve bu esnada işe başlanıyor mu?

Erkekler için takım elbise zorunluluğu var mı, yoksa da giyen oluyor mu?


bg9323
26 Temmuz 2023 17:52

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

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