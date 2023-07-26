Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 17:56
DHMİ 2023/1 Atananlar
DHMİ 2023/1 atamasında atananlar olarak telegram grubu kurup bundan sonraki süreci birlikte takip etsek olur mu? Böyle bir grup bulamadığım için ben kurayım dedim. Katılmak isteyen olursa bana özelden ulaşabilirsiniz.

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