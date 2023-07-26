DHMİ 2023/1 Atananlar

DHMİ 2023/1 atamasında atananlar olarak telegram grubu kurup bundan sonraki süreci birlikte takip etsek olur mu? Böyle bir grup bulamadığım için ben kurayım dedim. Katılmak isteyen olursa bana özelden ulaşabilirsiniz.

DHMİ 2023/1 atamasında atananlar olarak telegram grubu kurup bundan sonraki süreci birlikte takip etsek olur mu? Böyle bir grup bulamadığım için ben kurayım dedim. Katılmak isteyen olursa bana özelden ulaşabilirsiniz.