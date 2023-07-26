KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Temmuz 2023 18:35
TKİ Bilgi

Arkadaşlar herkes için hayırlı olsun TKİ Kahramanmaraş Afşin e memur olarak atandım. TKİ hakkında ve Maraş afsindeki tesisle veya şehirle ilgili bilgi verebilecek arkadaşlarim abilerim varsa çok sevinirim özelden de yazabilirler. Teşekkürler şimdiden.

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