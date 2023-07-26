Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 18:42
TKİ(kömür işletmeleri) memur kadrosu lisans için

hocam Şimdi sırasıyla gidicem. TTK ve TKİ var şöyleki

TTK sanırım sadece ZONGULDAK ilindeyken TKİ birçok ilde bulunuyor.

1) TTK memuru temmuz zammından önce adayken

15.000tl adaylığı kalkınca 16.200 tl alıyormuş. Giyim yardımı 25-26k diye biliyorum

Temmuzda seyyanen maaş ve yıllık giyim yardımını da aylığa böldüğümüzde TTK DA asaletini almış memur

29.100-29.200 civarı maaş almış sendikasız

2) ŞİMDİ bu yazdığım sıraya göre TKİ yi yazar mısınız? MAAŞ DURUMUNU. Ek olarak vardiya ve iş yoğunluğu durumunu da ekler misiniz teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Kitlerde Kapsam Dışı Personel2023 Temmuz Seyyanen Zam ve KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel2023 Elektrik teknisyeniTKİ anonim şirketi mi oluyor?Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak hakkında bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim4B den 399'a geçiş sonrası izin hakkıKİT te Dil TazminatıEÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.AİM memurlugu hakkında 13 soruDHMİ 2023/1 Atananlar

Sözlük

ortalama ömür 3 hassasiyet 2 belma zerafeti 5 Turkuazın içindeki mavinin yeşile oranı 2 oppenheımer 3 aşure 1 güne bir şiir bırak 1 güne bir söz bırak 4 ha şunu bileydin 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Erdoğan'dan yeni mezun polislere: Toplumsal barışın teminatısınızF-16'nın modernizasyonu için imzalar atıldıKars'ta sağanak ve dolu: Ekili alanlar zarar gördüŞehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara defnedildiİYİ Partiden istifa eden İncirliova Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark