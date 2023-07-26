Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 18:46
Toplu Sözleşme Talepleribe Hükümetin yanıtı

Sendikaların Toplu Sözleşme Taleplerine İlk Yanıt Geldi!

Dün Kamu-Sen ve Memur-Sen 7. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladılar. Hükümetten sendikaların zam tekliflerine ilk yanıt geldi.

İktidar kanadından sendikaların toplu sözleşme taleplerine ilk yanıt geldi. Buna göre Toplu Sözleşme masasında iktidar 2024 için toplamda yüzde 50 zam öneriyor. Yüzde 50?den fazla zammı kabul etmeyeceği belirtiliyor.

İktidarın teklifi ise şimdilik kulislerden sızan bilgilere göre şöyle: 2024 Ocak ayında yüzde 15 + yüzde 10 refah payı olmak üzere yüzde 25 zam. İkinci altı ay içinde yine yüzde 25 zam. Toplamda yüzde 50 zam içi masaya oturacak.


payitaht26
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 18:53

İlk 6 ay için refah payı 10 puan vereceklerini düşünmüyorum.


Android60
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 19:01

Valla ben haberin yalancısıyım böyle bi haber yapmış sitenin biri


qwertyas
Daire Başkanı
26 Temmuz 2023 19:09
Bu kadar yüksek bir ilk teklif geleceğini düşünmüyorum. Tahminim ilk teklif 2024 8+8 2025 icin 6+6 olur. 2024 10+10 2025 8+8 ile anlaşılır. Agustos enflasyonuna ve seçime göre belki %5-10 ek bir zam olabilir.

beyazdag06
Aday Memur
26 Temmuz 2023 19:51
Hangi site daha 1 ağustos itibariyle başlayacak hangi ara hükümet cevap verdi.. O kamuajans falan sa tıklanma ile geçinyiorlsr

payitaht26
Şube Müdürü
26 Temmuz 2023 19:59

Ben senin yazdığına razıyım : )

Android60, 2 saat önce

Valla ben haberin yalancısıyım böyle bi haber yapmış sitenin biri

Toplam 5 mesaj

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