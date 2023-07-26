Toplu Sözleşme Talepleribe Hükümetin yanıtı

Bu kadar yüksek bir ilk teklif geleceğini düşünmüyorum. Tahminim ilk teklif 2024 8+8 2025 icin 6+6 olur. 2024 10+10 2025 8+8 ile anlaşılır. Agustos enflasyonuna ve seçime göre belki %5-10 ek bir zam olabilir.

Bu kadar yüksek bir ilk teklif geleceğini düşünmüyorum. Tahminim ilk teklif 2024 8+8 2025 icin 6+6 olur. 2024 10+10 2025 8+8 ile anlaşılır. Agustos enflasyonuna ve seçime göre belki %5-10 ek bir zam olabilir.