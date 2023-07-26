Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 19:14
adalet bakanlığı mülakat sonuçları

mülakata 19 haziranda girdim açıklanması ortalama ne kadar sürer?

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiYeni açılacak cezaevleriÇürük raporu olan nöbetten muaf olabilir miCan Güvenliği Nedeniyle Tayin TalebiGeçici görev ücretleriİkm geçici görevlendirmeGeçici görevlendirme yollukları neden yatırılmıyor(Depremden gelenler)Katiplikten polisliğe geçiş Mehil müddeti hakkında.Adalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır

Sözlük

artikülasyon bozukluğu 1 neden memurlar net 2 araba sürmek 3 bakiiii 5 Saudade 4 Ankarada aşık olmak 1 yüzleşmek 2 Deprem 2 ceviz yemek 2 lpgli araç 2

Son Haberler

Erdoğan'dan yeni mezun polislere: Toplumsal barışın teminatısınızF-16'nın modernizasyonu için imzalar atıldıKars'ta sağanak ve dolu: Ekili alanlar zarar gördüŞehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara defnedildiİYİ Partiden istifa eden İncirliova Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark