Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Temmuz 2023 19:17
Kurumlar Arası Geçiş Talebim Karşılanmadı

Üniversite hastanesinde çalışmaktayım ilden ile nöbet usülü gidiş geliş yapıyorum,kadrolu hemşireyim.Kurumlar arası geçiş için sağlık bakanlığına müracaat ettim mazeretim eş durumu ve işe gidiş gelişlerde can güvenliği riski ?90 km kendi aracım ile gidiş geliş yapıyorum?

Talebime cevap olarak kuraya katılın yazmışlar , fakat kurumlar arası geçiş için en son sağlık bakanlığı 2017 yılında kura yayınlamış.

Sağlık bakanlığından kendimi istek yaptırmam konusunda dava açsam kazanırmıyım,konu hakkında bilgisi olan veya dava açan kazanan tanıdığınız varsa yardımcı olabilirseniz memnun olurum.

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