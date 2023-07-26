Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 19:25
Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)

TTK Elektronik Teknikeri maaşları ve sosyal hakları hakkında bilgisi olan var mı?

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