Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 19:36
Kapsam dışı personel için gelişme var mı?

Dostlar başlık açıldı daha önceden ama insan merak ediyor. Seyyanen zam alacak mıyız yoksa almayacak mıyız? Bir şey duyan var mı?

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