KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


26 Temmuz 2023 19:56
Pomem başvurusunda AÖF vs normal lisans diploması

Merhaba, başlık biraz garip gelmiş olabilir. Ben 12. sınıfa yeni geçtim. Kıytırıktan da olsa örgün eğitim olarak bir üniversite okuma şansım var.

Normalde açıktan üniversite okuyup bu süre zarfında çalışıp para biriktirip öyle pomem'e başvurmayı planlıyordum ama internette bazı adayların "bütün puanlarım yüksekti beni aöf mezunuyum diye elediler" dedikleri bazı yazıları gördüm. Bu gerçekten doğru mu? Açıköğretim diploması olanların elenme ihtimali daha mı yüksek?

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