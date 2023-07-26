Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Temmuz 2023 19:58
Erzurum DHMİ
90.36 ile Erzurum'a atanan kişi buradaysa bana ulaşabilir mi? Bir arkadaşım için soruyorum da iletişime geçebilir benimle eğer buralardaysa.

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