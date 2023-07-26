Erzurum DHMİ

90.36 ile Erzurum'a atanan kişi buradaysa bana ulaşabilir mi? Bir arkadaşım için soruyorum da iletişime geçebilir benimle eğer buralardaysa.

90.36 ile Erzurum'a atanan kişi buradaysa bana ulaşabilir mi? Bir arkadaşım için soruyorum da iletişime geçebilir benimle eğer buralardaysa.