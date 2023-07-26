Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2023 20:26
Arkadaşlar sözleşmeli olarak bir kurumda çalışıyorum ama merkezi atamda bir yer kazanmışım gitmesem

Arkadaşlar eş zamanlı olarak 2 yere başvurdum sözleşmeli olan yer geldi ev tuttum geldim taşındım şimdi de merkezi atama da gelmiş gitmek istemiyorum sanki işimde bi sıkıntı olur mu

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Sözlük

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